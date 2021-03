Me causa mucha curiosidad esa red social: Diego Sáenz sobre Onlyfans

A través de una entrevista con Pulzo , el periodista y músico, Diego Sáenz, habló acerca de lo que piensa sobre Onlyfans y de la curiosidad que le despierta esa red social.

“Me lo han dicho mucho y la verdad es que me ha llamado la atención es porque dicen que supuestamente la gente gana un montón de plata, entonces yo digo en mi cabeza ‘¿será que me empiezo a empelotar para ganar plata?’, pero no, en verdad creo que no hace parte de mi ética profesional abrir Onlyfans ”, expresó Sáenz.

“Me causa mucha curiosidad esa red social, me parece que es una muestra más de lo dañada que está esta sociedad , la verdad, eso es lo que pienso de Onlyfans”, agregó el presentador en entrevista con Pulzo.

“Siento curiosidad en general por las redes sociales, pero digamos que la curiosidad que me genera Onlyfans no es una curiosidad como el profesional que soy como comunicador, periodista o como músico”, puntualizó Diego Sáenz.