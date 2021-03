Con un aparato rompieron el vidrio del carro: el ‘Tino’ Asprilla cuenta detalles de cómo lo robaron

En la noche de este jueves, Faustino Asprilla fue víctima de un robo en Bogotá . El exjugador de fútbol denunció a través de sus redes sociales que lo atracaron en el Parque de la 93. El ‘Tino’ dio los detalles en Blog Deportivo de cómo fueron los hechos, donde le robaron un bolso Louis Vuitton de 9 millones de pesos.

El exjugador de la Selección Colombia dijo que tan pronto como hizo la denuncia, la Policía investigó y encontró videos que dan cuenta de cómo se efectuó el robo.

“Ayer mismo la Policía bajaron el video, ahí se ve un carro cuando ‘arrima’, se baja un tipo, rompe el vidrio con un aparato que tenía en el dedo, saca el bolso y se sube en el carro y se va”.

¿En qué momento se dio cuenta de que lo habían robado?

“Yo me acercó al cajero, hago una transferencia, me demoré dos minutos, salí y el carro estaba ahí, cuando encuentro el vidrio roto”, explicó.

Faustino Asprilla también comentó que el bolso, que compró después de su participación en el Desafío, valía alrededor de 9 millones de pesos.

“El vidrio me lo donaron, una fábrica de blindaje me llamó y me lo regalaron. Ahí lo que valía era el bolso, lo compré en Londres después del Desafío, era original, valía como 8 o 9 millones”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: