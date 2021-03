Denuncian rutas clandestinas para mover personas varadas en la frontera entre Colombia y Brasil

BLU Radio conoció de manera exclusiva cómo están migrando de manera ilegal decenas de personas procedentes de Brasil en medio de un cierre total y confinamiento del departamento del Amazonas por cuenta de la propagación de la nueva cepa de COVID-19 brasilera.

Al mejor estilo de los ´coyotes’ mexicanos, ilegales están cobrando más de dos millones de pesos por persona para iniciar una travesía que implica rutas clandestinas, peligrosos tramos por río y polizones en aviones de carga.

Según se pudo confirmar, ya son aproximadamente 100 las personas procedentes de Brasil habrían ingresado a territorio colombiano de esta manera.

La ruta es la siguiente: Tabatinga- Villabetancourt en Brasil, de allí parten en embarcaciones por el río Caquetá hasta el corregimiento de la Pedrera en Amazonas, Colombia.

Allí se quedan en un hotel esperando un vuelo a Villavicencio o San José del Guaviare.

Otra de las rutas clandestinas es Tabatinga- Ipiranga en Brasil y por el río llegan al corregimiento de Tarapacá- Colombia para volar a Villavicencio.

Más allá del entramado y el delito de tráfico de personas esta situación amenaza la salud pública en Colombia en medio de la pandemia, lo grave del asunto es que este centenar de personas, no sólo habría cruzado la frontera de Amazonas con Brasil, sino, incluso pudieron llegar al centro de la nación sin el más mínimo control epidemiológico.

A esta grave situación se suma la presunta complicidad de las autoridades, pues BLU Radio conoció el testimonio de uno de los pasajeros de estos vuelos piratas quien asegura que el corregidor de Pedrera, Carlos Vacca, estaría involucrado en esta red.

El testigo afirma que, una vez llegan al punto fronterizos, y luego de haber pagado más de dos millones de pesos, les exigen más dinero a los desesperados pasajeros para transportarlos; si no lo hacen, quedan abandonados a su suerte.

"El corregidor acá es tremendo corrupto, cogió dos millones de pesos y nos retiró los documentos para que no pudiéramos viajar y amenazó con enviarnos a la Policía a quitarnos plata de nuevo”, dijo el testigo.

Tocó darle otros 300.000 pesos para que nos dejara. Él es quien hace los vuelos clandestinos dijo una de las personas que entró de manera ilegal denunciando al corregidor de Pedrera Carlos Vaca.

BLU Radio también contactó al corregidor quien se negó a dar declaraciones e insistió en que el aeropuerto en este momento está cerrado.

Por otra parte, fuentes gubernamentales confirmaron que esta situación de migración irregular sí se está presentando en la frontera con Brasil y que se preparan acciones.

Por su parte Yenica Acosta, representante a la Cámara por el Amazonas, precisó que se han registrado actividades aéreas.

“Hemos recibido quejas de la ciudadanía en la que afirman que se han presentado vuelos desde Tarapaca y La Pedrera para Villavicencio. Esto también es un riesgo para la población de nuestro departamento como para la población del resto del país”, dijo.

“A esta queja el viceministro Moscoso nos manifestó que están prohibidos todos los vuelos desde Leticia o desde el Brasil hacia el interior de Colombia y por lo tanto alistan una resolución”, añadió Acosta.

Son dos rutas desde el Brasil las que estarían tomando los habitantes de Leticia para llegar a las ciudades de Villavicencio – Meta y San José del Guaviare.

Las dos rutas salen desde el aeropuerto internacional de Tabatinga hacia las ciudades del estado del Amazonas. Las ciudades a las que llegan es Ipiranga, (Brasil – Estado de Amazonas) para luego tomar por el rio Putumayo hacia el territorio nacional y terminar su recorrido en el corregimiento de Tarapacá.

La otra ciudad a la que llegan es Vila Bittencourt (Brasil – Estado de Amazonas) y luego toman por el rio Caquetá hacia la población de La Pedrera.

En estas dos ciudades existen dos Aerodromos en los que únicamente pueden llegar pequeños aviones.

