Melina Ramírez se atrevió a imitar a Greeicy Rendón y así le contestó la cantante

Melina publicó un divertido video en su cuenta de Instagram interpretando la canción ‘Ya para qué’, una de las más conocidas de Greeicy.



Muchos de sus seguidores apoyaron el talento de Melina y le aseguraron que, en efecto, sí se llama ‘Greeicy Rendón’. Aunque, a juzgar por la leyenda del post, la hermosa mujer no se tenía mucha confianza.

Vea también: La graciosa cara de Pipe Bueno cuando Melina “no se llama”



“Yo me llamo @greeicy1, ¿ustedes qué dicen? ¿Si me llamo? Qué precisión con la pista, qué afinación, qué agudos, qué interpretación, el mismo color de voz, los melismas, el vibrato (...) Maravillosa audición (qué bulla al fondo, no respetan al artista) Pd: Melina no sabe lo que es la pena; alguien que le diga que no insista en cantar, que nos colabore”, escribió Melina.



Greeicy le contestó a la presentadora con un emotivo mensaje, diciéndole que sí se llamaba.



“Jajaajajaaajajajajajajaja te amo ¡No está nada mal!”, contestó Rendón.