¡Misterio resuelto! La foto que revela que Ariadna y Gianluca Vacchi siguen juntos

Se acabaron los rumores sobre la relación sentimental entre la exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi. Una fotografía compartida este fin de semana por Vacchi, en la que aparece abrazado con la modelo confirmaría que aún están juntos.



“Life is me and you. Ti amo”, “Somos tu y yo. Te amo”, escribió Vacchi en la publicación, reiterando así que el idilio de amor entre la pareja aún persiste.



La imagen que cuenta con más de 300 mil ‘Me Gusta’, cientos de comentarios y se ha viralizado en las redes sociales, fue dada a conocer tras varias semanas sin que la pareja publicara fotos juntos.



