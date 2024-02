Los momentos más memorables de los Grammy 2024

La 66ª edición de los premios Grammy del pasado domingo nos dejó una serie de momentos memorables, desde la sorpresiva aparición de Céline Dion hasta los comentarios impactantes del rapero Jay-Z.

Sorpresa con Céline Dion

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición de la reconocida cantante Céline Dion , quien padece el raro síndrome de la persona rígida. Dion tuvo el honor de entregar el premio más prestigioso de la noche, el Grammy al Mejor Álbum del Año, que fue otorgado a Taylor Swift.

La artista canadiense expresó su sincera alegría al estar presente y destacó la importancia de valorar el amor y la alegría que la música brinda a nuestras vidas y al mundo entero. Dion, con cinco premios Grammy en su historial y 16 nominaciones, no había subido a un escenario desde su concierto en Newark en marzo de 2020. Además, Amazon Prime Video anunció el próximo estreno de un documental sobre su vida, titulado "I Am: Céline Dion", con el propósito de concienciar sobre su enfermedad.

Momentos épicos con Tracy Chapman y Joni Mitchell

Otro de los momentos emotivos de la noche fue la presentación de Tracy Chapman, quien interpretó su clásico "Fast Car" de 1988 en colaboración con el cantante country Luke Combs. Chapman, conocida por su discreta vida pública, fue ovacionada enérgicamente.

Por su parte, la legendaria Joni Mitchell, símbolo de la generación Woodstock y de 80 años de edad, ganó su décimo Grammy por su álbum "Joni Mitchell at Newport". Su regreso a los escenarios después de superar un aneurisma conmovió a la audiencia. Joni Mitchell, sentada en un lujoso sillón con boina y bastón, ofreció una emotiva interpretación de su canción "Both Sides Now", mientras estrellas como Meryl Streep y Beyoncé disfrutaban de la música.

Actuaciones inolvidables

La noche de los Grammy estuvo repleta de actuaciones potentes que dejaron huella en el público. Dua Lipa inauguró la gala con un animado popurrí, mientras que Miley Cyrus impresionó a todos con su potente balada "Flowers".

Billie Eilish cautivó al público con su galardonada interpretación de "What I Was Made For?", y el astro nigeriano Burma Boy hizo historia al llevar el afrobeat por primera vez al escenario de los Grammy, actuando junto a Brandi.

Stevie Wonder, al piano, inició el emotivo momento "In Memoriam" en honor a las figuras de la música que nos dejaron el año pasado. La actuación incluyó a Annie Lennox interpretando el clásico de la fallecida cantante irlandesa Sinéad O'Connor "Nothing Compares 2 U", y al prodigio del jazz Jon Batiste emocionando con "Ain't No Sunshine", seguido de "Lean On Me". El número concluyó con una enérgica versión de "Proud Mary" de Tina Turner, interpretada por Fantasia Barrino, quien rindió homenaje a la reina del rock y puso a bailar a la audiencia en una fría y lluviosa noche en Los Ángeles.

La Controversia de Jay-Z

Jay-Z, galardonado con un premio por su contribución al hip-hop, aprovechó su discurso para abordar la controversia en torno a su esposa Beyoncé. A pesar de ser la artista más premiada en la historia de los Grammy con 32 gramófonos, Beyoncé nunca ha ganado el premio al Mejor Álbum del Año, el galardón más prestigioso.

Jay-Z planteó la pregunta sobre por qué, a pesar de su gran cantidad de premios, su esposa no había recibido este honor. Esto generó un debate sobre la diversidad en estos premios, ya que en el pasado, otros artistas han ganado en esta categoría, lo que ha suscitado críticas.

El curioso caso de Killer Mike

Uno de los momentos más inusuales de la noche fue el rapero Killer Mike, quien ganó tres premios Grammy en la categoría de hip-hop, incluyendo el de Mejor Álbum de Rap por "Michael" y la Mejor Canción de Rap por "Scientists & Engineers". Sin embargo, poco después de recibir estos galardones antes de la ceremonia, se le vio esposado y escoltado por la policía en los pasillos de la Crypto Arena, lo que dejó perpleja a la audiencia.

La policía de Los Ángeles, contactada por la AFP, no ha realizado ningún comentario al respecto.