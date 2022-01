Mujer asegura ser la dueña del sol y quiere cobrar por su uso

María Ángeles Durán, mujer de nacionalidad española, asegura que es la dueña del sol desde hace 10 años y quiere cobrar por su uso.

Durán dice que tiene un acta notarial que la nombra como “propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del Sistema Solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros”.

Publicidad

En 2010, Durán registró el sol como su propiedad y hasta llegó a seccionarlo para poderlo vender por Ebay, aunque ninguna persona realizó una compra, por lo que la pagina decidió borrar la publicación.

Ángeles demandó a la plataforma bajo la premisa que no le permitían vender su producto, a lo que la compañía le respondió que, al no ser tangible, no se puede negociar.

Publicidad

Por otra parte, Durán recibió una demanda por parte de un anónimo que, la responsabilizaba por los daños causados por los rayos ultravioletas en la piel.

Siga y escuche el podcast de El Consultorio: