Murió Carlos el 'Cerdo' Molina, muy querido personaje de 'La Tele Letal'.

El país del humor perdió hoy a una de sus figuras más entrañables. Carlos 'El Cerdo' Molina, el inolvidable personaje de 'La Tele Letal', falleció este jueves 21 de agosto, según confirmó la cuenta oficial del programa en la red social X en un emotivo trino.

“Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos.”

Con estas palabras, que parecen más una caricia al alma que un mensaje formal, 'La Tele Letal' explicó que su ícono humorístico ha trascendido más allá del tiempo: un espíritu libre que ya no está, pero que vive infinito en el recuerdo.

Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos. pic.twitter.com/PL7coBVI7V — La Tele Letal (@LaTele_Letal) August 21, 2025

¿Quién era Carlos Molina?

Desde sus comienzos modestos en la construcción hasta su explosión en la pantalla chica, Carlos 'El Cerdo' cultivó un legado de alegría, autenticidad y un humor cargado de ternura y picardía.

Su presencia en escena — rodeado del irreverente talento de Martín de Francisco, Santiago Moure y la entrañable “Doña Anciana”— hizo de 'La Tele Letal' un espacio de sátira, reflexión y risa franca.

Hoy, su ausencia se siente profunda. 'Cerdo' no era solo un personaje; era un símbolo de cercanía, del humor popular con mirada crítica, capaz de conmover con risas y gestos entrañables. Un hombre que, con su voz quebrada y su risa contagiosa, logró conectar sin filtros con generaciones de televidentes.



¿De qué murió Carlos Molina?

Respecto a la salud de Molina, se sabe que en 2022 fue operado del corazón y tuvo que ser internado en una UCI; sin embargo, logró salir de ello invicto, por lo que hasta el momento no se sabe de la causa exacta de la muerte de 'El Cerdo'.

Publicidad

En 'La Tele Letal', lo recuerdan así: una fuerza expansiva, un humor de colores infinitos, un latido en el recuerdo colectivo. Hoy lloramos su partida, pero también celebramos la inmortalidad de su figura.