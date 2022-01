Murió Meat Loaf, cantante y actor estadounidense, a los 74 años

El cantante estadounidense Meat Loaf, muy conocido por su álbum "Bat Out of Hell", falleció a los 74 años, anunció la cuenta en Facebook del artista este viernes.

"Con el corazón roto, anunciamos que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos", dice el mensaje.

"Su increíble carrera duró 6 décadas que lo vieron vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizar más de 65 películas, incluyendo 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show'" y 'Wayne's World'", añadió la comunicación.

Meat Loaf fue el autor del álbum 'Bat Out of Hell' (1977), uno de los 10 más vendidos de todos los tiempos.

El cantautor es recordado especialmente por el gran tema "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

"Sabemos lo mucho que significaba para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo mientras avanzamos en este momento de dolor al perder a un artista tan inspirador y hermoso hombre. Le agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. De su corazón a vuestras almas... ¡Nunca dejes de rockear!", agregó el mensaje de la familia.