Nicky Jam cuenta que familiar de Feid le ofreció 'perico': "No lo podía creer"

Nicky Jam ha sido un ícono del género urbano en Colombia, pese a nacer en Estados Unido e identificarse de Puerto Rico, su músico inspiró a las nuevas generaciones y enamoró a millones de fanáticos colombianos que siguen escuchando temas como ‘Travesuras’, ‘Voy a beber’, entre otros más.

En su momento, él confesó el gran cariño que tiene hacia Medellín y sus artistas, uno de ellos es Salomón Villada, conocido como Feid, quien hace algunos años lo invitó a su casa y le hizo vivir un momento que jamás lo olvidará.

La confesión la hizo en su podcast ‘The Rockstar Show’ en una charla que tuvo con Sky Rompiendo, reconocido también en el género urbano, quienes recordaron a Feid con mucho cariño y allí recordó la historia.

“Te voy a contar esta historia para que rías (…) Yo fui a donde Feid, a trabajar porque alguien me llevó. Yo entro y la abuela me dice: ‘¿Hijo, quieres perico?’. Yo le metía en ese tiempo y dije como ‘esta señora es a fuego’, esta gente está dura aquí y apenas llegando. Yo me miré al espejo y me pregunté si tenía cara de periquero y pues le dije que dale”, contó Nicky Jam.

Publicidad

Sin embargo, todo se trató de una graciosa confusión del artista, pues en realidad lo que le estaban ofreciendo era café con leche, pero que en algunas zonas de Colombia se le conoce como ‘perico’, por eso, la duda del puertorriqueño.

“Llega y me trae una taza de café. Yo estaba ready para darle a la cosa, en ese tiempo esta mal”, dijo, cuando Feid le preguntó si pensó que era otra cosa a lo que le respondió que sí: “No sabía que él cantaba ni nada, él me graba en el estudio y un día se metió en un tema mío. Me imagino que todo eso lo ha contado Feid en alguna de sus entrevistas, creo”.