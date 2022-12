¡No fue comiendo solo manzanas! Actor del Joker confiesa cómo bajó de peso

El protagonista de Joker, la nueva película de Warner Bros que ya ha roto récords en el mundo tras su estreno, ha sido uno de los temas más mencionados en redes sociales y medios de comunicación. Joaquin Phoenix se convirtió en uno de los personajes más aclamados por la crítica y más aplaudidos por los fanáticos de Batman y su más grande enemigo.

No obstante, otro motivo tiene a Phoenix en boca de muchos. Recientemente se habló de que el actor bajó hasta 23 kilos a punta de alimentarse solamente de manzanas, algo que el mismo estadounidense desmintió.

Sí es cierto que el protagonista del Joker bajó más de 20 kilos para poder hacer su papel, pero no solamente con manzanas. Según contó en entrevista con Access Online, un programa del canal KNBC de Los Ángeles.

"No me alimentaba solo con una manzana al día. También comía lechuga y judías verdes al vapor. Trabajé con un médico de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso”, contó el actor.

Sin embargo, Joaquin Phoenix confesó que también sufrió a causa de su estricta dieta mientras grababa la película del Joker, a tal punto que sintió “enloquecer”.

"Comer poco me afectó psicológicamente. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo", agregó.

