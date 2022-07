“No quería estar en este mundo”: famosa modelo habla de terrible matoneo del que fue víctima

Las cifras de matoneo en Colombia siguen creciendo, es una práctica que desencadena traumas y hasta suicidios.

Una de las víctimas de bullying en Colombia fue la famosa modelo Belky Arizala quien contó cómo sus compañeros de universidad la drogaron para pasarle una máquina por su cabeza y raparla.

“Quise integrarme un poco, me dieron un café. Algo tenía ese café, no sé qué era pero era bastante fuerte para que me durmiera y me pasaran la máquina…Íbamos a participar en un Congreso Nacional de Danza Folclórica, pues no le caía bien a mis compañeros esa era la realidad. Veo la cara de la chica pasándome el café y hasta ahí recuerdo”, contó la cucuteña.

La top model recordó los duros momentos en los que fue víctima de discriminación y matoneo , episodios que la llevaron a incluso renegar de su color de piel.

"Llegó un momento donde decía yo no ya quiero estar en este mundo...me decían que tenía el color de la sombra, me decían cosas feas. Preguntaba por qué había nacido negra, por qué a mí, por qué me hacen sentir tan mal" señaló.

Años después, tras años de duros señalamientos y malos comentarios, hizo una reflexión sobre el bullying.

"Reflexionar sobre esta enfermedad, porque para mí quien lo practica esta enfermo...a veces sentía que no tenía oportunidad . porque desde muy chiquitas nos enseñan a cultivar el pelo para vernos más femeninas, pero mí feminidad no tiene nada que ver con

el cabello", contó.

Para Belky, ahora convertida en un referente del mundo de la moda y el modelaje, su familia fue el pilar fundamental para sobrellevar este tipo de comentarios y salir adelante.

Finalmente, la modelo habló de sus nuevos proyectos en los que se destaca una pasarela de moda emergente.