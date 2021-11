“No quiero que me vuelvan a preguntar por Fredy Guarín”: Sara Uribe

La modelo y empresaria Sara Uribe se desahogó vía Instagram, al parecer, al ser víctima de una traición por parte de una persona allegada a ella. Fue por ese momento en el que aprovechó para tocar temas como la relación que tuvo con el futbolista Fredy Guarín, haciéndole una inesperada petición a sus seguidores sobre el tema.

Sara Uribe les pidió que no le volvieran a preguntar por el futbolista y papá de su hijo Fredy Guarín, diciendo que es un tema "ya saldado" y que no desea recibir más críticas por algunos errores que cometió en el pasado.

"Yo nunca me le he quedado con un peso a nadie y he pedido perdón, luché contra viento y marea por una relación, di todos mis sentimientos, mi amor, el amor de un hijo, entregué todo y no quiero que me vuelvan a preguntar por esa persona. Ya paso´´ es alguien importante en mi vida a quien le agradezco y lo bendigo. Estoy soltera porque encontré al amor de mi vida y es mi hijo", aseveró Uribe en la red social.

Por otro lado, dijo sentirse cansada de la hipocresía que, según ella, la rodea.

"Estoy mamada de la hipocresía, de la falta de lealtad", finalizó.