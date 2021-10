Fredy Guarín reapareció y habló sobre escándalo de violencia intrafamiliar: "Estaba medio loco"

El futbolista Fredy Guarín reapareció en las redes sociales, después de protagonizar un tremendo escándalo de violencia intrafamiliar en el mes de abril.

Debido a este escándalo, el futbolista se alejó un tiempo de las redes sociales y no se había pronunciado personalmente sobre el tema, pero esta vez reapareció una entrevista por Instagram Live con el cantante Alzate, donde hablaron sobre este episodio.

Durante el diálogo el cantante le preguntó al deportista por el peor oso de su vida, y no específicamente por este episodio de violencia, pero Guarín quiso hablar y aclarar lo sucedido.

“Yo no soy así, estaba loco, me había tomado unos tragos. (...) ¿Quién no se ha tomado unos tragos?”, dijo Guarín.

Agregó que su familia y amigos saben que él no es así y que todo se había salido de control. Además afirmó que no se retirará del fútbol. “Ahora tengo salud (...) Sería volver a bajar unos kilitos y listo”.

Recordemos que en redes sociales se volvió viral un video en el que se vio al jugador ensangrentado, mientras un policía y sus familiares tratan de calmarlo.

En las imágenes se pudo ver que Guarín, al parecer, está borracho y forcejea con un uniformado, que acudió al llamado de sus familiares.