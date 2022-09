La influenciadora Andrea Valdiri , luego de ser víctima de los ladrones mientras se presentaba en una reconocida discoteca de Barranquilla, no se dio por vencida y enfrentó a quien se le había robado su celular.

Esto lo dio a conocer casi una semana después del hurto. Además de que pudo hablar con quien se le llevó el celular lo recuperó.

"A mi me pasan unas películas de Hollywood que la gente cree que porque yo vivo de las redes sociales me invento películas. Yo quería tener esa persona al frente mío y lo tuve y le di unos mensajes a ese hombre. Yo creo que me volví pastora”, dijo entre risas la barranquillera.

A su vez, Andrea rechazó este tipo de actos, ya que, como ella, muchas personas se esfuerzan para obtener sus cosas. Además, dijo que esta situación "le robo su paz y tranquilidad".

Vea aquí lo que dijo: