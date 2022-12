¡No se le escapa nada! Carlos Vargas encontró llamativos 'boxers' de Sebastián Vega

Carlos Vargas, presentador de La Red, programa de Caracol Televisión, se le metió a la casa al reconocido actor Sebastián Vega, quien, gustosamente, le dio un recorrido por su hogar e incluso lo hizo jugar videojuegos.

Rápidamente, Vargas se adentró a los lugares más íntimos de la casa, entre ellos el armario de Vega, en donde al presentador no se le escapó la llamativa ropa interior que utiliza el actor.

“Muchos me dicen que por qué no me da pena sacar la ropa interior de la gente. A mí me encanta lo clásico, pero explíquenme estos calzones de policía de tránsito”, dijo Vargas en medio de risas.

“¿Qué es esto gordo? Divinos”, añadió Vargas al ver unos boxers color fucsia.

