No se trague la risa, todo lo que uno se traga busca por donde salir: Mono Sánchez

Este domingo en Mesa BLU estuvo el humorista colombiano Carlos Enrique Sánchez, más conocido como el ‘Mono Sánchez’, hablando de sus comienzos en el mundo del humor, de sus anécdotas y de los duros golpes por los que tuvo que atravesar para poder llegar a ser quien es hoy en día.



“En esta profesión aprendí de choques”, dijo Sánchez recordando a partir de cuando decidió darle ese estilo particular a su humor teniendo como guía, el respeto por el público.



“Hace 15-17 años estaba presentando un show en Cali y una señora tenía una peluca, me pareció chistosa así que me reí y burlé de ella, quien se veía alegre hasta se tomó fotos conmigo. En un momento, el hijo se me acercó y me dijo: ella está feliz, pero lleva puesta una peluca porque tiene cáncer. A partir de ese día no me volví a burlar del público”, contó el Mono.



Para el humorista es de gran relevancia el público, el cual, según él, se divide en cuatro partes: “el primero, en quienes quieren ir verlo a uno, el que va con el que te va a ver porque te recomendaron, el que disfruta del show y, por último y a quien debemos apuntarle, quien se sienta a decir: hoy quiero reírme”, recalcando la importancia de saber llegarle a la gente que va para olvidarse por unos minutos de sus problemas.



El humorista, oriundo del Valle del Cauca, ha recibido dos Gaviotas do oro y plata en el festival Viña del Mar. Su humor se ha caracterizado por tratar temas cotidianos y las anécdotas familiares. Según él, quien ha teniendo la oportunidad de viajar a lo largo y ancho de América Latina, “hay costumbres y particularidades en las familias que son únicas y propias en toda la región”, dijo.



Sus inicios



El humorista cuenta que no fue fácil optar por el humor como profesión, pero que desde pequeño el sentía y tenía la chispa para hacer reír a la gente. “No fui el estudiante modelo del colegio, muchas veces para ganar el año, me tocaba realizar obras de teatro o eventos alternos para lograrlo”, contó.



“Yo quería estudiar ingeniería electrónica, pero después me decidí por el humor, pero me llevé un duro golpe cuando se lo notifiqué a mis padres. Mi papá me dijo: ¿cómo va a volverse usted payaso? ¿A usted le parece entonces gracioso? ¿En qué anden se va a parar? Payaso de anden”, contó el humorista quien hoy día ya tiene más de 28 años de experiencia en el campo haciendo reír, divertir y olvidar a la gente de los dilemas que rodea a la cotidianidad humana.



Escuche la entrevista completa a continuación.



