"No soy la viuda de nadie": la dura declaración de Luisa Fernanda W por críticas

Luisa Fernanda W no se aguantó y con una contundente publicación les respondió a las decenas de personas que, desde la muerte de su expareja Fabio Legarda, la han venido criticando por entablar una relación sentimental muy pronto con el cantante de música popular Pipe Bueno.

Publicidad

"Yo no soy viuda de nadie. Les recuerdo que jamás me casé ni le tuve hijos, y si me hubiera casado y los hubiera tenido ¿que? Todo el mundo merece hacer su vida y vivir como desee. Eso tampoco quiere decir que hice las cosas de la mejor manera, pero ¿cuál es la mejor manera? Sólo sé que esa es mi realidad y así pasó", escribió Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram.

A su vez, la youtuber dijo que no debía dar explicaciones a nadie, pero las constantes críticas la obligaron a hacerlo.

Lea también: Crece rumor en redes sobre embarazo de Luisa Fernanda W

"No debería estar dando explicaciones, pero llega un punto en el que uno no aguanta entrar a las redes y ver tanto odio, tantas burlas. Yo no estoy pasando por encima de nadie, sea lo que sea mi vida sigue y me voy a seguir disfrutando hasta el último momento", enfatizó Luisa en la red social.

Publicidad

Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos, alentadores para la youtuber.

Vea aquí la publicación:

Publicidad