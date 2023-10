"Now and Then", la última canción de The Beatles que tendrá la voz de Lennon

El músico británico Paul McCartney anunció este jueves el lanzamiento en noviembre de "Now and Then", la "última canción" de The Beatles, para la que se han utilizado antiguas grabaciones de John Lennon.

El próximo 2 de noviembre se publicará el nuevo tema, en el que tanto Lennon como George Harrison trabajaron en la década de 1970 y que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado.

"Allí estaba la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de los Beatles", dijo McCartney en un comunicado.

El músico ha detallado en una entrevista a la BBC que se ha utilizado Inteligencia Artificial (AI) para "extraer" la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas.

La canción se incluirá además en la nueva reedición de los "Red Album" y "Blue Album", las recopilaciones de los mejores temas del cuarteto lanzadas originalmente en 1973.

"Que en 2023 estemos todavía trabajando en música de The Beatles y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es bastante excitante", dijo McCartney.

Ringo Starr, el otro superviviente del grupo, afirmó por su parte que "fue lo más cercano que nunca estaremos de tenerle de vuelta (a John) en la habitación, así que fue muy emocionante para todos nosotros. Fue como si John estuviera ahí", explicó.

"Now and Then" fue escrita por Lennon después de que The Beatles se separaran en 1970 y sus grabaciones iniciales han circulado de manera extraoficial durante años.

Tras la muerte del músico, asesinado en Nueva York en diciembre de 1980, su viuda, Yoko Ono, le entregó el tema a McCartney en una cinta titulada "Para Paul" que contenía asimismo versiones tempranas de "Free As A Bird" y "Real Love".

Los restantes miembros de la banda utilizaron esas dos últimas maquetas para publicar dos sencillos, en 1995 y 1996, dentro del disco "Anthology".

