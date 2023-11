Pablo Alborán da detalles de su concierto en Bogotá: "El público colombiano es maravilloso"

Pablo Alborán, el cantautor español de fama internacional, anunció hoy una nueva gira por Latinoamérica para presentar su último álbum, 'La Cuarta Hoja'. La gira, que comenzará el 6 de octubre en México, incluirá una única presentación en Colombia el próximo 3 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Falta menos de un mes para este show en el "corazón de Bogotá y, en diálogo con medios de comunicación, Pablo Alborán aseguró estar feliz de llegar a Colombia y sabe lo importante que es el público colombiano en su carrera musical por lo que promete dar un gran show.

"Tocar en ese lugar va a ser espectacular. Muchas ganas de volver a encontrarme con este público y de enseñarles este nuevo espectáculo, de cantar las canciones de siempre y disfrutar del público colombiano que es maravilloso (...) Queremos armar una fiesta y sabemos que en Colombia se arman unas muy buenas", manifestó el español.

Pablo Alborán Foto: AFP

Asimismo, Pablo Alborán aseguró que hay canciones que solo muestra en los conciertos como un regalo de agradecimiento a quienes han acompañado su carrera musical. "Conseguir esa intimidad en lugares grandes es muy difícil, pero cuando se logra es algo especial", dijo.

"Cuando me hablas de Colombia pienso en una bandeja paisa, un ajiaco o un sombrero. Además, cada vez que voy a un lugar, o un país o ciudad que hace rato no he ido, lo primero que hago es conectar con la comida y poder conocer, me gustaría perderme y conocer Bogotá. Es importante para un artista y más yo que me inspira del día a día. A ver si este año tengo un poco de tiempo para perderme", añadió.

De paso, Alborán aprovechó para hablar de su admiración hacia varios artistas colombianos, como puede Sebastián Yatra o Camilo, o reveló su deseo de algún día colaborar con Karol G: "Que me llame".

