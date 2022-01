Paola Jara se atrevió a hacer nuevo sudado de pollo y desafió a los críticos en redes sociales

Paola Jara se convirtió en tendencia nuevamente tras retar a los críticos y cocinar un sudado de pollo , plato que mostró orgullosa a través de un video en sus redes sociales.

La cantante ya había preparado esta típica receta en 2020 y recibió todo tipo de comentarios por cómo se veía el plato. Es su momento, Jara se defendió y dijo que aunque no se veían tan bonito, sí sabía rico.

Publicidad

Ahora, lo intentó otra vez y pidió a sus seguidores compartir recetas y formas de preparar un sudado pollo.

“Espero que les guste. Puede que no se vea muy bueno o que al ojo no esté bien emplatado, pero no sé, comportan las recetas ustedes”, comentó.

Publicidad

Incluso, Greeicy Rendón escribió en la publicación, mostrando su apoyo su colega.

“¡Yo tengo buen ojo para la buena sazón sin probar las cosas y eso se ve! La contextura de esa cremita se ve que esta deliciosa”.

Publicidad

Los usuarios de redes sociales también comentaron y elogiaron la forma de Jara de salirle a las críticas: “aprendiendo y mejorando”.

Vea el video aquí:

Publicidad

Entérese de esta y más noticias en BLU Radio: