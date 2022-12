Críticas y ola de memes a Paola Jara por su preparación de sudado de pollo

La cantante de música popular Paola Jara se volvió tendencia en redes sociales tras compartir una fotografía de su almuerzo, un particular sudado de pollo, comida que levantó críticas y memes en Twitter.

“Hoy hice sudadito de pollo”, es el mensaje con el que Jara acompañó la foto de su comida.

No obstante, Jessi Uribe, pareja de la artista, fue uno de los nombrados en los comentarios en redes, pues muchos los compadecieron al ver el aspecto que tenía el sudado de pollo.

Por su parte, la artista le contestó a las críticas que de pronto no era el mejor sudado, pero sí era hecho con amor.

“No sé si reírme o qué, me parece chistoso que esté en tendencias porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso. De pronto no era el mejor emplatado o el mejor servido, pero quedó rico. No solo eso, hice un almuerzo normal, casero, con amor. ¿Así de desocupados están que se van a poner es a hablar de un sudado de pollo?”, dijo la bella cantante.

Además, varios usuarios de las redes sociales se burlaron de la comida de la artista y no perdieron la oportunidad de hacer graciosos memes:

Confieso que a veces sentia vergüenza de subir fotos de mis inventos culinarios en cuarentena...



Pero hoy Paola Jara me dio moral. pic.twitter.com/pd7AbZROEJ — La veci se queda en casa☕ (@MissNegritu) July 22, 2020

- Paola Jara: Amor, como me quedó el sudado?



- Jessi Uribe: REPÍTELO!!! pic.twitter.com/KL9UDJqYsV — MiEgo Rueda (@diegonoticiass) July 22, 2020

El 2020 está como el "sudado" de Paola Jara y Jessi Uribe se lo comió "Como si Nada" pic.twitter.com/6H8oOX6axW — Jenny Paola Ortiz (@IngJennyOrtiz) July 22, 2020

Paola Jara orgullosa de su sudao/ Jessie Uribe almorzando pic.twitter.com/eMmM9DROUe — Pobrehijueputa (@purablasfemia) July 22, 2020

El sudado de pollo de Paola Jara. pic.twitter.com/B8l697YiXv — Don Juan. (@Sietemilpesos) July 22, 2020