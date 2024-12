Pasabordo y Vallejo777: "Estamos refrescando la música popular colombiana"

Cada día la música regional se toma un lugar en la industria colombiana, nuevos artistas como Vallejo777 llegan a darle un aire fresco al género a la hora de componer canciones. Sebastián Vallejo, como es su nombre de pila, se ha dedicado a soñar por lo alto y, ahora, sale con una canción al lado de Pasabordo donde espera seguir cumpliendo sueños.

"Los he escuchado desde tiempo, cuando estaba en el colegio a mí las noviecitas me dedicaban canciones de ellos. Es un halago, un halago no, porque de verdad que conozco a los muchachos de su trabajo hace muchos años y, bueno, darse la oportunidad de hacer música con ellos (...) Por eso nace este éxito que hoy en día se posiciona número uno en Guatemala, Ecuador, está en tendencia en Perú, en YouTube, en varios países tendencia a la canción y yo creo que es como esa vibra que nosotros a la hora de crear la canción transmitimos", dijo en diálogo con Blu Radio.

Pasabordo y Vallejo777 // Foto: Instagram @pasabordo

Por su parte, los chicos de Pasabordo expresaron también su felicidad de poder coincidir con él y componer una canción que "refresca la música popular colombiana". Admitieron que el propio Vallejo en algún momento les dijo lo mucho que los admiraba y con este proyecto confirmaron el talento que tiene, que lo mejor fue ver que parecían tres amigos de toda la vida a la hora de trabajar y eso ayudó a que todo se diera más fácil.

"Nosotros Pasabordo estamos dándole un refresh a la música popular de hace cuatro años, hemos sido los artistas que siempre colaboramos con los que vienen de abajo, que apenas están comenzando en esos pinos y pues de cierta manera Pasabordo se convierte en una plataforma. Lo que estamos haciendo es un refresh a nivel mundial porque ya esto se convierte en una música internacional, entonces esta canción hoy día la estamos mostrando, pero no solamente porque está en Colombia en el trending, sino porque realmente en varios países ya la aceptaron y la acogieron a su diario vivir (...) La magia de estar haciendo canciones en un campamento o en el estudio o donde sea, yo creo que eso es único, yo creo que si esta colaboración funcionó o está funcionando, seguramente van a venir más canciones, invitar a Vallejo ya pues a una canción nuestra,porque esto fue una invitación de él, pero yo creo que esta fórmula funciona y lo ideal sería repetirlo para el 2025, otra canción juntos, porque no, por un EP, hacer un disco juntos", dijeron.

Esta es la canción