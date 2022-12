Paulina Vega hace desgarradora revelación sobre el bullying que ha sufrido en la vida

Paulina Vega, la barranquillera que obtuvo el título de Miss Universo en 2014, hizo una impactante revelación en Instagram frente a los diferentes episodios de bullying que ha debido afrontar en su vida.

“Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demás”, empieza la sentida declaración de la colombiana, considerada como una de las mujeres más hermosas del planeta.

Contrario a lo que se creería, el acoso se hizo más fuerte incluso después de ganar Miss Universo.

“Me criticaron cada pelo. Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debida ser más reina, arreglarme más, mostrar más”, agregó.

Tras el conteo de las múltiples críticas de la que ha sido objeto, Paulina Vega hizo una sentida reflexión: “Nunca me lo he tomado en serio para serles sincera. Afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia, los amigos, el trabajo, el amor y los sueños”.

Además,

dio un consejo a las personas que pueden estar pasando por situaciones parecidas.

“En las diferencias está el encanto, en tus defectos está tu originalidad. Úsalas, disfrútalas, o simplemente déjalas atrás. ¿En qué quieres basar tu vida? En mi caso, no pretendo tomarme en serio ni los halagos ni las críticas”, concluyó.

La publicación de Paulina superó las 200.000 reacciones de ‘me gusta’ en Instagram en menos de 24 horas. Además, ha abierto el espacio para que sus fans destaquen su valor y buena actitud.

“No te preocupes, no hagas caso a la gente. Casi siempre las críticas son de personas envidiosas”, comentó el usuario Ciro Ricardo.

“Qué lindo que pienses así, los valores que tus padres te enseñaron son los más hermosos”, le escribió de otra parte Eliza Rezza.

