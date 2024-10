Película que podría ser nominada al Óscar llega a Disney Plus en octubre de 2024

Llega octubre y, por supuesto, Disney Plus prepara la llegada de estrenos de producciones, tanto de series como películas. Pero en esta ocasión, una en especial llama la atención sobre las demás al ser una de las candidatas a la próxima edición de los premios Óscar.

Dirigida por Yorgos Lanthimos, creador también de ‘Pobres Criatura’, ‘Tipos de Gentileza’ es una cinta protagonizada por Emma Stone y Willem Dafoe trae la línea narrativa que ha vuelto a este director en alguien polémico al interior de la industria del séptimo arte.

La cinta narra tres historias diversas con momentos grotescos e incomodos, que, por supuesto, no son aptas para cualquier público y será necesario una mente abierta para verla. Los que deseen ver si es merecedora o no una posible nominación al Óscar, lo podrán hacer en Disney Plus desde el 10 de octubre.

Otros estrenos en Disney Plus en octubre de 2024



Pero esta no será la única producción que llegue a la plataforma en octubre de 2024, sino que algunas series y películas se unirán al catálogo con el paso de los días. Conozca aquí todo lo que llega:



‘Aguanta la respiración’ (3 de octubre): la película se basa en la familia Bellum en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, pero un día llega un extraño que amenaza interrumpir la paz.



la película se basa en la familia Bellum en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, pero un día llega un extraño que amenaza interrumpir la paz. ‘La máquina’ (9 de octubre): la serie narra la vida un boxeador que pasa por un momento difícil de su vida, pero se encuentra decidido a recuperar sus años de gloria y por eso deberá luchar no solo con los desafíos de la vida, sino sus propios demonios.



la serie narra la vida un boxeador que pasa por un momento difícil de su vida, pero se encuentra decidido a recuperar sus años de gloria y por eso deberá luchar no solo con los desafíos de la vida, sino sus propios demonios. ‘Bellas Artes 2’: la segunda temporada explora el arte moderno del museo Iberoamericano desde los aspectos absurdos y delirantes detrás de todas estas piezas.

Más estrenos que irán sumándose en todo el mes



‘Fly’ (2 de octubre).

‘Pequeñas historia de Bluey’ (7 de octubre).

‘Grotesquerie’ (23 de octubre).

‘Selenkay 2’ (octubre).