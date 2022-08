‘Pink Venom’, la canción de k-pop que rompió las redes sociales

La popular agrupación femenina surcoreana Blackpink regresó con su nuevo sencillo 'Pink Venom', que causó sensación en redes sociales por su innovador estilo rap para todos sus fans.

El estreno llegó este jueves, 18 de agosto, y en menos de un día de su publicación ya supera los 70 millones de reproducciones y más de 5 millones de me gusta. Además, los seguidores de la banda reaccionaron a lo sucedido.

En Twitter 'Blackpink' fue la noticia viral durante horas y más de 3 millones de menciones posisonaron a la agrupación como tendencia mundial. El video apuesta a un estilo innovador para sus fánaticos con el color rosado como protagonista.

"Blackpink nunca decepciona"; "Blackpink te metió mil éstilos en un solo tema"; "Nuevamente mis niñas haciendo historia"; "Superemos las 100 millones de reproducciones y demostremos que son las mejores", son algunos de los comentarios en el video oficial.

¿Qué es Blackpink?

Blackpink, la agrupación idol surcoreana formada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Puede que, simplemente, sea una de las sensaciones del momento en el campo del k-pop. Son la banda que más seguidores tiene en YouTube, pues la modesta cifra de 77 millones está de su lado.

La banda logró inmortalizar varios temas musicales en todo el mundo: 'Crazy Over You', 'Love To Hate Me' y 'Lovesick Girls o Kill This Love'.

