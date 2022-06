¿Piqué sin llaves de la casa? Revelan video que confirmaría que ya no vive con Shakira

Aunque aún se desconoce la situación actual de Shakira y Piqué , varios medios españoles confirman que el futbolista engañó a la cantante con una rubia de 20 años. Sin embargo, las especulaciones empezaron a coger más fuerza luego de que publicaran un video de Piqué enojado, tratando de ingresar a la casa de la barranquillera, pero con un detalle importante: sin llaves.

De acuerdo con varios medios, Piqué regresó a su departamento de soltero, en la calle Muntaner en Barcelona. Además, el futbolista se encuentra desatado de fiesta en fiesta, mientras que Shakira se la pasa de viaje con sus hijos Milan y Sasha.

Publicidad

En los videos se puede ver a Piqué tratando de ingresar a la casa y de mal humor.

Para muchos, la última canción que lanzó la barranquillera tiene que ver con la situación actual que vive junto al futbolista.

Publicidad

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, es lo que dice la canción.

Cabe recordar que en los últimos meses la imagen de ambos se ha visto alterada por todas las situaciones económicas, personales y profesionales por la que han tenido que pasar. Por un lado, Shakira deberá ir a juicio por haber defraudado a la Agencia Tributaria mientras que Piqué se ha visto envuelto en varios escándalos como la filtración de unos audios con Luis Rubiales.

Publicidad

Lea también

Escuche el podcast de 'Bien Puesto'