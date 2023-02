Polémico y explícito: así es el video con el que The Mills lanza su canción "Un eterno loop sin fin"

La agrupación colombiana compuesta por Bako, Dizzie, Geogy, Ray y Diego Cadavid, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Un eterno loop sin fin, canción que esperaban con ansias desde hace algunos meses y que, mantiene la esencia musical de la banda, con sus sonidos melódicos, letras contundentes y esencia rockera.

Sin embargo, el video con el que salió a la luz Un eterno loop sin fin, contiene una historia que al parecer de algunos internautas es bastante polémica ya que muestra a una pareja LGBTI que tiene un macabro desenlace. Por otra parte, se narra en medio de una atmósfera oscura que se hila perfectamente con los personajes y conecta desde el primer momento con los espectadores.

Respecto a la esencia de esta producción, Diego Cadavid, director del video musical de Un eterno loop sin fin dijo: "lo que yo quería era hablar un poco de las inseguridades que tenemos como personas, como seres humanos. Muchas veces no somos seguros para conquistar, para trabajar, para hacer todas esas cosas, no refugiamos en esa inseguridad y por eso es que no evolucionamos".

La canción se lanzó este viernes y representa la apertura del año 2023 para The Mills como banda y sus seguidores. Los sonidos de Un eterno loop sin fin, por otra parte, continúan demostrando la madurez musical de la agrupación con una letra reflexiva pero a su vez, con la fuerza rockera que siempre ha caracterizado a la banda Bogotana.

The Mills, además, viene de colaborar con las fundaciones Mi tierra de Juanes y Casa Ronald MacDonald's en 2022, proyecto del cual salió la canción "Mírame y verás" que contiene un claro mensaje social.

The Mills / Instagram @themills

The Mills es una de las agrupaciones más representativas del país con más de 15 años en la escena musical. Además, con su sonido único han llevado el nombre de Colombia a diversos rincones del mundo y continúan consolidándose con un estilo llamativo, original y mensajes contundentes que llegan a quienes los escuchan..