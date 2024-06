Por esta razón demandaron la canción oficial de la Selección Colombia con Ryan Castro

En el video musical de la canción, que fue creada para apoyar la Selección Colombia, y en el cual salen varios jugadores de la tricolor, fue denunciado. A pocas horas del segundo partido de la selección se conoció sobre esta denuncia que tiene a más de uno sorprendido.

La liga de consumidores de Bogotá, Con- suma, radicó una queja formal a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, solicitando que el video que fue publicado en YouTube sea modificado y se le incluya advertencias sobre los peligros de las apuestas.

“En dicho vídeo, se muestra al cantante Ryan Castro, varios jugadores de la Selección Colombia y a un grupo de aficionados colombianos cantando y celebrando, entre ellos varios menores de edad. A los 24 segundos aparece la primera referencia explícita a las apuestas on line por teléfono celular, luego aparece en el minuto 1:05 la segunda apuesta on line y posteriormente al minuto 2:04 aparece la tercera apuesta on line. Nótese que el cantante Ryan Castro y los aficionados de camiseta amarilla tienen grande una alusión a la marca Betplay”, señala el derecho de petición enviado a la SIC.

Se puede evidenciar entonces como en la denuncia se pide textualmente el uso adecuado de las apuestas online, refriéndose además de las marcas que son usadas explícitamente en la camiseta del cantante, este sería entonces el factor principal de la denuncia radicada que tiene a la espera que va a suceder con el video musical que actualmente es tendencia.

Cabe destacar que el video de YouTube cuenta con 7.946.264 reproducciones, y es #7 en tendencias de música, además que ha sido muy bien acogido por el público que hizo viral la canción en redes sociales, especialmente en la plataforma de TikTok, donde los fanáticos no han parado de utilizar la canción. La publicación oficial de este video se realizó el pasado 8 de junio.