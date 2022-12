¿Por qué Alejandra Azcárate no tiene hijos? Esto respondió la actriz

Alejandra Azcárate dio una entrevista en el canal de YouTube ‘Autostar’ donde respondió la pregunta que muchos colombianos se hacen: ¿por qué no tiene hijos?

Vea también Andrea Serna, Alejandra Azcarate y Francisco Leal, mejores vestidos de Cromos

Publicidad

La reconocida actriz aseguró rotundamente que no es algo que esté en los planes de su matrimonio.

“No queremos, no nos interesa, no nos gusta la idea… no lo sentimos necesario. No nos llama la atención”, dijo.

También desmintió los rumores de un supuesto divorcio y aseguró que su vida de casada transcurre muy feliz al lado de su esposo y su perrita Mariposa.

Finalmente, Azcárate habló sobre la enfermedad que padece, llamada vitíligo que provoca una despigmentación en su piel, pero en un grado leve y que ha sabido manejar muy bien.

Publicidad

Publicidad