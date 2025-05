¿Por qué cambiaron el nombre de Thunderbolts? Marvel se pronuncia por decisión

A principios de mayo de 2025, a los cines de Colombia llegó la tan esperada 'Thunderbolts' de Marvel Studios que le daba continuidad a la saga multiversal, que, desde 2020, viene trabajando esta reconocida franquicia cinematográfica. Pero pocos días después el nombre de la película cambió y pasó a tener el título de 'Los Nuevos Vengadores'.

"De esta forma, acabaron con las diferentes teorías que circulaban en internet alrededor del asterisco en el nombre de la película para confirmar que se trata de una nueva era de los Vengadores (...) Thunderbolts* cierra la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), proponiendo una idea del futuro que tendremos en las próximas películas que ya han sido anunciadas, como Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars", explicaron desde Marvel por la sorpresiva decisión.

En ese orden de ideas, este grupo liderará la próxima película de Marvel bajo el nombre de 'Los Vengadores'. Pero sin duda para entender el por qué debe verse la película y conocer a profundidad el cambio, además de los integrantes que harán parte de ese equipo.

'Thunderbolts' estrena su primer tráiler // Foto: Marvel

La sorpresa de esta película

Durante un esperado evento de Marvel Studios, Kevin Feige sorprendió al público al anunciar oficialmente el desarrollo de Thunderbolts, una cinta que reuniría a un grupo de antihéroes dentro del creciente universo multiversal.

La presentación incluyó un arte conceptual revelador, donde se pudieron ver a varios personajes conocidos por los fans: Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Alexei Shostakov, Wyatt Russell como John Walker, Sebastian Stan en el papel de Bucky Barnes, Olga Kurylenko como Taskmaster y Hannah John-Kamen interpretando a Ghost.

La propuesta prometía una mirada diferente dentro del UCM, con una narrativa más oscura y personajes moralmente ambiguos.

"Así que me encantó formar parte de eso. Viéndolo desde la perspectiva de Yelena, siempre pensé en ella en esa secuencia inicial como si estuviera perdida. Ya no tiene ninguna razón para estar allí. Perdió a su hermana, perdió a su familia. La relación con su padre se ha reducido a nada. Y está en tal estado mental que no le importa arriesgarse. Y por eso, por ejemplo, en las primeras pruebas, iba a usar mi súper traje y pensé: «No, no, no». Si se enfrenta a todas estas situaciones para que la maten, necesita algo que no la proteja. Así que comenzamos a hablar de que lleve un chándal", dijo.