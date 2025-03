¿Por qué Eladio Carrión solo cantó 30 minutos en el FEP? Fuertes críticas al artista

Este 29 de marzo, en el tercer día del Festival Estéreo Picnic 2025, en el escenario de Adida era esperado el concierto de Eladio Carrión, que, para muchos, era uno de los mejores de la velada por el reconocimiento que tiene el puertorriqueño en la industria latina. Pero los que estuvieron presentes terminaron decepcionado al ver que solo estuvo 30 minutos y dejó el show sin explicación.

Pese a que alcanzó a cantar temas como 'Mbappe',' No te deseo el mal', 'Coco chanel', 'Fumeteo', 'Bzrrap Sessión', entre otras muy famosas de su repertorios, los fanáticos del puertorriqueño se sintieron decepcionados porque la larga espera "no valió la pena" y "los dejó iniciados" a mitad del show, algo que no solo causó indignación entre sus seguidores, sino entre todoslos que asistieron al parque Simón Bolívar en Bogotá por el FEP.

"Ojalá esos artistas nunca vuelvan a pisar festivales acá"; "La verdad, que falta de respeto por irse con un streamer"; "Para eso no hubiese aceptado la invitación"; "No sorprende que este tipo de artistas hagan eso", fueron algunos comentarios en redes sociales por este hecho.

¿Por qué Eladio Carrión solo cantó 30 minutos?

Durante el show el artista alcanzó a mencionar que no tenía mucho tiempo y que "estaba un poco enfermo", pero que daría su 100 % durante la presentación en el FEP. Pero muchas personas ignoraron el comentario del puertorriqueño, aún así la crítica creció cuando luego de su salida del escenario se le vio en Medellín compartiendo con el streamer paisa Westcol sobre las 11:00 de la noche, es decir, que salió del parque hacia al aeropuerto El Dorado con destino a la capital de Antioquia.

🎬 | WestCOL conoce a Eladio Carrion 🐐🔥pic.twitter.com/aHAJyyPHAv — WESTCOL UPDATES (@WestCOL_Updates) March 30, 2025

Pese que se pensó que el problema fue que abandonó todo para reunirse con Westcol y tener un directo con él, lo cierto es que verdadero objetivo era visitar 'El Callejón del Gato', la famosa discoteca de Karol G, ubicada en Provenza, Medellín, en donde tenía una presentación especial en este comercio de su amiga y colega paisa. El propio Westcol confirmó que "tuvo que dejarlo" por esta razón y elevó las críticas al artista.