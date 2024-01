Premios Emmy 2024 EN VIVO: hora, dónde ver y detalles de la edición 75

Regresa la gala que premia la excelencia en la industria de la televisión estadounidense, que hace parte de esa antesala del mundo del entretenimiento de los Oscar. Y es que los premios Emmy 2024 enaltecen el trabajo de algunas casas productores, actores y directos en el mundo de la pantalla chica.

Una vez más, HBO y HBO Max lideran la mayor cantidad de nominaciones en 17 programas originales. Esta casa productora tiene un total de 127, que destaca la popular serie 'The Last Of Us' con con 24 nominaciones en las categorías principales.

Premios Emmy 2024: hora y dónde ver en vivo

Este lunes, 15 de enero, de 2024, desde las 6:00 de la tarde los amantes de las series y las diversas producciones podrán seguir de cerca la ceremonia que reconoce la importancia de guionistas, intérpretes y todos aquellos que contribuyeron a programas de televisión durante el 2023.

La transmisión EN VIVO de los premios Emmy 2024 es distribuida por TNT y HBO Max; sin embargo, la alfombra roja se podrá ver de E! Entertainment Latinoamérica y varia, según la señal de TV que se tenga. Conozca aquí los canales dónde puede verla:



DirecTv: SD 222 / HD 1222

SD 222 / HD 1222 Claro: SD 409 / HD 1409

SD 409 / HD 1409 Tigo: SD 68 / HD 344

SD 68 / HD 344 Etb: HD: 152

Premios Emmy FREDERIC J. BROWN/AFP

¿Quiénes estarán en los premios Emmy 2024?

Entre las personalidades que deslumbrarán con su presencia se encuentran Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jeremy Strong (Succession), Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us), Christina Applegate (Dead to me), Jeremy Allen White (The Bear), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Claire Danes (Fleishman is in trouble), por mencionar solo algunos de los talentos que desplegarán su glamour y prestigio en esta glamorosa velada.

Nominados en los premios Emmy 2024

Puede consultar la lista oficial en el siguiente link: clic aquí.

