Premios Emmy edición 75: fecha, lista de nominados y dónde verlos

La Temporada de Premios continúa expandiéndose en TNT y HBO Max, que ofrecerán la transmisión en vivo de la 75ª Entrega de los Premios Emmy , reconocidos por honrar la excelencia en la programación televisiva y los logros individuales.

La ceremonia de los Premios Emmy será transmitida en vivo por TNT y HBO el próximo lunes 15 de enero a las 8: 00 de la noche, hora colombiana, Colombia) desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.

La cobertura comenzará una hora antes con el Pre-Show, llevando a la audiencia a los entretelones de la celebración desde las 7: 00 de la noche (Colombia). Además, una vez concluida la transmisión, el evento estará disponible para su disfrute en HBO Max durante seis meses, permitiendo a la audiencia revivir los momentos más destacados de la noche más importante para la televisión y el streaming.

TNT y HBO Max reunirán a la audiencia de América Latina para una cobertura completa de los Emmys. Desde Los Ángeles, el actor Anthony Anderson será el presentador de la 75ª Entrega de los Premios Emmy, que se extenderá por tres horas.

Publicidad

Conozca la lista completa de los nominados acá

Presencia colombiana en los premios Emmy

Además, llevarán la cobertura mucho más allá con comentaristas y analistas expertos de la región. El Pre-Show, conducido por Lety Sahagun, Axel Kuschevatzky y la colombiana Heisel Mora desde la alfombra, ofrecerá acceso exclusivo a las celebridades más esperadas de la velada, permitiendo a la audiencia vivir toda la emoción e intimidad de la celebración. Además, la transmisión en vivo contará con comentarios de Ileana Rodriguez y Rafa Sarmiento, así como traducciones de Florencia Coianis y Carlos Diaz.

Premios Emmy FREDERIC J. BROWN/AFP

¿Quiénes son los más nominados en los premios Emmy?

HBO y HBO Max acumularon un total de 127 nominaciones, distribuidas en 17 programas originales, superando a cualquier otro canal o plataforma. Es la 21ª vez en la historia que HBO lidera en nominaciones en los Primetime Emmy, con un récord que incluye 27 nominaciones para la temporada final de Sucession, el programa más destacado de este año con 3 nominaciones en la categoría Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática.

Publicidad

Además, la serie THE LAST OF US destaca con 24 nominaciones en las categorías principales, mientras que THE WHITE LOTUS establece un nuevo récord con 9 nominaciones en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto.

La 75ª entrega de los Premios Emmy reconoce la importancia de guionistas, intérpretes y todos aquellos que contribuyeron a programas de televisión durante el 2022.

Conéctese con la señal en vivo de Blu Radio: