Premios Emmys 2025: nominados, hora y dónde ver EN VIVO la gala desde Colombia

Este domingo, 14 de septiembre, Los Ángeles, California (EE.UU.) tienen todo listo para una nueva edición de los Premios Emmys, que resaltan las mejores series y producciones televisivas. Conocidos como los 'Oscar' de la pantalla chica, citan a diferentes actores, guionistas y productores en un solo sitio.

Varias series se perfilan como candidatas de esta gala, que será también crucial en el futuro de algunas productoras o marcas como Netflix, que casi siempre ha sido protagonista en esta gala.



¿Dónde y a qué hora ver los Premios Emmys 2025 en Colombia?

La gala se llevará a cabo el domingo, 14 de septiembre, que se podrá ver por tv y streaming. La primera opción por TNT y la segunda por HBO Max, que contará con toda la alfombra roja y entrevistas exclusivas con diversas personalidades.

Premios Emmy // Foto: AFP

Un noche mágica

El éxito de ciencia ficción "Severance", el drama médico "The Pitt" y la estremecedora "Adolescencia" se perfilan como favoritas a liderar la lucha por los premios Emmy, cuyas nominaciones serán anunciadas el martes.

Los candidatos a la 77ª edición de los llamados Óscar de la televisión serán revelados en una transmisión en vivo a las 8H30 locales (15H30 GMT).

A continuación, cinco puntos a los que prestar atención:



Drama laboral vs. hospitalario

No faltan opciones en la categoría dramática, opinan los entendidos.

Se espera que "Severance", la serie de Apple TV+ que aborda un concepto extremo de separación de la vida personal de la laboral, esté entre los finalistas.

"Es realmente un gran programa que tendrá muchas nominaciones", opinó Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline.

"Es más fuerte de lo que era", agregó el también crítico de cine quien ve a su protagonista, Adam Scott como apuesta segura a mejor actor dramático.

Por otro lado está "The Pitt", la ventana que HBO Max abrió a los frenéticos vaivenes de un equipo médico de un hospital de Pittsburgh, que ha conquistado a la crítica y a la audiencia.

"¡Es 'ER' en esteroides!", comentó Hammond, que ve además a su figura central, Noah Wyle, entre los nominados a mejor actor.

