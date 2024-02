Presentadora de Noticias Caracol confundió apellido de Edward Porras y desató risas: "¿Qué pasó?"

Ana Milena Gutiérrez, presentadora de Noticias Caracol, se convirtió en el centro de risas y diversión durante la primera edición del informativo del 5 de febrero de 2024. En un video que se volvió viral en redes sociales, se evidenció un cómico momento protagonizado por Ana Milena y el reconocido periodista Edward Porras, también conocido como el 'Ojo de la noche'.

El momento de comedia se desencadenó cuando Ana Milena debía presentar las noticias proporcionadas por Edward Porras. Sin embargo, un pequeño error en la pronunciación del apellido del periodista generó un inesperado giro en la transmisión. En lugar de decir "Edward Porras", la presentadora soltó un divertido "Edward Perras", lo que desencadenó risas tanto en el set como en la audiencia.

La risa de Ana Milena fue tan contagiosa que no pudo contenerse y se vio obligada a interrumpir la frase. La situación fue aprovechada por Edward Porras, quien, con una sonrisa, respondió de manera humorística: " Ya no pudo, Ana Milena, no importa". Acto seguido, como si el lapsus no hubiera ocurrido , el 'Ojo de la noche' procedió a presentar el primer informe con total naturalidad.

Presentadoras de Noticias Caracol. Foto: captura de pantalla video Noticias Caracol.

El video capturó el espíritu ligero y jovial de la presentadora, demostrando que, a pesar de la seriedad del entorno informativo, siempre hay espacio para el humor. Ana Milena Gutiérrez ha logrado aportar un toque especial a Noticias Caracol, destacándose no solo por su profesionalismo, sino también por su sentido del humor. En un contexto donde las noticias a menudo abordan temas difíciles y serios, la capacidad de Ana Milena para regalar momentos de alegría se ha convertido en un respiro bienvenido para la audiencia.

Este incidente, lejos de restarle importancia al informativo, contribuyó a humanizar a los presentadores y a mostrar su lado más auténtico. La risa compartida entre Ana Milena Gutiérrez y Edward Porras no solo iluminó el set de Noticias Caracol, sino que también se propagó entre los espectadores, recordándoles la importancia de encontrar momentos de ligereza incluso en las circunstancias más serias.

En definitiva, este episodio resalta la habilidad de Ana Milena para transformar un pequeño desliz en un instante de entretenimiento que quedará en la memoria de los televidentes.

Por su puesto, en las redes sociales no pasaron por alto el lapsus de la querida presentadora y se pronunciaron frente al hecho, muchos enfatizaron en que en las noticias en vivo siempre puede pasar algo.

"Jejejeje tan bonita. En vivo puede pasar cualquier cosa"; "Este será mi año no dire nada pero habrá señales"; "que dijo que por qué trabaja de noche es así?" y "siempre pasa algo en los en vivo", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Vea acá la reacción de los presentadores: de Noticias Caracol: