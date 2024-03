Programación de Jueves Santo en Caracol TV

Caracol TV ha preparado una jornada televisivapara este Jueves Santo, llena de emocionantes programas que prometen entretener y enriquecer a los televidentes.

La programación inicia a las 12:00 AM con "Portada Rebelde", seguido por "Rebelde CC" a las 12:45 AM. A la 1:15 AM, llega "Imagen Genérica Portada Producciones" presentando "Diario Diana CC".

La madrugada continúa con la famosa producción "También Caerás CC" de 1:15 AM a 4:15 AM, seguida por "Grandes Historias de la Biblia- 'Sansón y Dalila" hasta las 7:00 AM, ofreciendo un momento de reflexión en estas fechas tan significativas.

A las 7:00 AM, los fieles podrán sintonizar la "Santa Misa Crismal CC", seguida por más "Grandes Historias de la Biblia- José" hasta las 11:00 AM.

Publicidad

El mediodía trae consigo "Noticias Caracol CC" a la 12:30 PM, seguido por más "Grandes Historias de la Biblia- 'El hijo de Dios' y Grandes Historias de la Biblia- 'Los 10 Mandamientos'" hasta las 6:45 PM. A las 7:00 PM, se presentará el "Noticiero del Senado CC", seguido nuevamente por "Noticias Caracol CC" a las 7:30 PM.

A las 8:00 PM con "Festivo Premier ‘Greenland’", seguido por "Noches de Premier ‘Son of man’" a partir de las 10:00 PM, cerrando la noche con entretenimiento de alta calidad para todos los espectadores.

Publicidad

¡Sintoniza Caracol TV este Jueves Santo!