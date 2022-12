Protagonistas de serie Narcos hablan en exclusiva para Blu Radio

Se estrenó la tercera temporada de Narcos en Netflix, que esta vez contará la historia y desgracias causadas por el cartel de Cali y, por supuesto, los hermanos Rodríguez Orejuela.



En exclusiva para En BLU Jeans hablaron algunos de los actores del elenco que protagonizan la serie, que esta temporada cuenta con actores de talla internacional de España, Portugal, Chile, Argentina, Venezuela, México y Colombia.



“Hablar del reparto de la serie Narcos es muy importante, porque, tenemos la fortuna de tener no solo a los colombianos, sino también a actores que representan a España, Chile, México y Norteamérica lo cual le da poder a la serie”, dijo Pedro Pascal, quien interpretó a un agente de la DEA en las temporadas pasadas y que ahora estará tras los Rodríguez Orejuela.



La colombiana, Taliana Vargas, también participará en la serie, interpretando a la esposa del jefe de seguridad. “Represento toda le gente buena que luchó contra el narcotráfico que, con valores no se dejó mangonear por esa situación tan compleja”, afirmó.



Le puede interesar: Cali vuelve a ser set de grabación de la serie Narcos de Netflix.



Uno de los protagonistas de la serie, Miguel Rodríguez Orejuela, interpretado por el actor venezolano Francisco Denis, también habló sobre su personaje: “Una semana antes de arrancar la tercera temporada me di cuenta de la importancia que tiene el papel. Es chévere trabajarlo, porque es un hombre que comienza con una actitud parca, pero después se vuelve alguien causante de cambiar el rumbo del cartel”.



Finalmente, el actor español Miguel Ángel Silvestre, quien interpreta al encargado de lavar el dinero del cartel, el hombre de los contactos en Panamá y otros países destacó la belleza del país colombiano.



“No conocía el país y he de decir que Narcos habla de un pasado muy trágico, pero Colombia es naturaleza basta, espontánea, una los colombianos tienen una forma exquisita de hablar el castellano”, puntualizó.



Se espera que la temporada, que incluye 11 capítulos, tenga el mismo éxito de las dos anteriores.



Publicidad