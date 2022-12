“Qué hermosura, es perfecta”: seguidores de Mara por sexys fotos de la modelo en tanga

La reconocida modelo paisa Mara Cifuentes volvió a sorprender a sus más de 916.000 seguidores en Instagram con dos fotografías en las que aparece luciendo una pequeña y sensual tanga.

En las fotografías, la exmodelo de La Agencia, de Caracol Televisión, aparece luciendo una sexy tanga azul y blanca y una corta blusa blanca de tiras.

“Qué cuerpazo”, “qué hermosura”, “bellísima”, “radiante”, “divina”, “espectacular”, “cuerpo de diosa”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en la publicación.

Cabe señalar que hace unas semanas Mara habló con Los Informantes, de Caracol Televisión, y contó cómo fue todo el proceso para pasar de ser un hombre a una mujer.

Uno de los momentos de la entrevista más llamativos fue en cuando la joven relató el momento en el que le dijo a su padre que era mujer.

“Mi papá me presionó para que le dijera qué estaba pasando (…) Me preguntó si era gay y yo le respondí que no lo era, que era mujer”, relató.

