¿Qué le pasó a Eugenio Derbez? El actor reveló la verdad de su grave accidente

Tras varios días, Eugenio Derbez reapareció en las redes sociales a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram para contarles a sus seguidores sobre su accidente y su estado de salud. Además, agradeció por todo el cariño que le han brindado después de haber sido sometido a una cirugía complicada.

De acuerdo con el actor, el incidente ocurrió en Atlanta, Georgia, mientras jugaba con unos lentes de realidad virtual junto a su hijo, cuando de repente se cayó y se fracturó el hombro. Rápidamente fue trasladado a Los Ángeles, California, donde fue ingresado a un hospital y operado de urgencia.

Publicidad

"Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo", mencionó Derbez quien tiene 15 fracturas.

El actor de "No se aceptan devoluciones" aseguró que las cosas pasan por algo, y que este accidente se debió a una jornada larga de seis meses en la que no paró de trabajar y casi no iba a casa a compartir con su familia.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta”, aseguró el actor.

Derbez aseguró que le tuvieron que poner 20 tornillos entre su brazo y hombro izquierdo. Además, contó que en este momento se encuentra en reposo por lo que aprovechará para estar con su familia.

Publicidad

Escuche el podcast de Lo más Viral