Shanon de Lima, modelo y novia de James Rodríguez, les compartió a sus seguidores en redes sociales cómo se lastimó el pie durante un paseo en barco en Ibiza.

La modelo informó que tuvieron que cogerle puntos en

su pie al tener un accidente con la hélice de la embarcación.

"Para todas esas personas que me preguntan. Me abrí el piecito con la hélice del barco y me tuvieron que agarrar puntitos, pero todo bien", informó la modelo en sus redes sociales.

