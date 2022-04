Querían matarnos porque unas mujeres nos pidieron fotos: Yeferson Cossio por altercado en una fiesta

El influenciador Yeferson Cossio vivió momentos de tensión en una discoteca en Tulum, México, mientras se encontraba disfrutando de una fiesta junto a varios familiares y amigos.

Cossio denunció vía redes sociales que a su mesa llegaron un grupo de mujeres con la intención de tomarse una foto con él, pedido al que no le vio nada malo, por lo que accedió. Sin embargo, luego de cumplirle el deseo a ellas empezó a notar que las mismas habían ido al lugar con un hombre que, al parecer, se habría enojado porque sus acompañantes se acercaron a saludarlo.

Publicidad

Según lo relatado por Cossio la situación empezó a ponerse tensa que, incluso, denunció que su hermana Cintia empezó a sentirse mal, con síntomas de desmayo, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Horas después el influenciador reveló que a su familiar le habían puesto alguna droga en una bebida.

Por ello, el influenciador dijo que dejaría de tomarse fotos con personas que fueran acompañadas.

“Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo”, indicó.

Conozca la historia en video: