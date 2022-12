¿Quiénes ganarán en los Oscar? Hagan sus apuestas

A partir de las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, comenzará la alfombra roja de los Premios Oscar, el más popular galardón a lo mejor del cine que entrega la Academia de Hollywood en Los Ángeles. La ceremonia central iniciará a las 8:00 pm. de este domingo 9 de febrero.

Pero, ¿quiénes serán los ganadores de dicha celebración? Hay muchas predicciones de distintos blogs, periodistas y medios especializados en el cine.

Peter Bradsahw, el reputado crítico de cine del diario The Guardian, se aventuró a dar los ganadores de las principales categorías. ¿Está usted de acuerdo?

Mejor película:

1917

Mejor director:

Bong Joon-ho de Parásito

Mejor actriz:

Renée Zellweger de ‘Judy’

Mejor actriz de reparto:

Kathy Bates de Richard Jewell

Mejor actor:

Joaquin Phoenix de ‘El Guasón’

Mejor actor de reparto:

Brad Pitt de Once Upon a Time in Hollywood

Mejor película animada:

Klaus de Netflix

Mejor película internacional:

Parásito (Corea del sur)