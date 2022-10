¿Recuerda a ‘Yositoko’ del programa ‘Do Re Millones’? Así luce actualmente

Después de que salió del aire, en el año 2014, el concurso Do Re Millones no se volvió saber de la coreana Vivi Kim, mejor conocida en el país por interpretar el personaje de ‘Yositoko’.

Según una publicación de la revista Vea, la modelo viajó a trabajar a una multinacional con sede en Cúcuta, Norte de Santander, como traductora, donde además se enamoró de su jefe, Sihoon Kim.

En la entrevista aseguró que le gustaba los hombres latinos, pero que cree son muy infieles y después conoció a su superior, de quien se enamoró.

“A mí me gustaban los latinos, los hombres altos, morenos, con músculos, pero me di cuenta que son muy infieles. Sihoon se enamoró de mí, dice que a primera vista, y me fue conquistando, porque no creo en el amor a primera vista. Me enamoró con su caballerosidad, me cocinada todos los fines de semana. Como en nuestro trabajo estaban prohibidas las relaciones entre compañeros y las muestras de afecto, todas las noches nos encontrábamos en el parqueadero de la empresa. A los tres meses de noviazgo resulté embarazada”, reveló.

Tiempo después renunció al empleó y se devolvió a Corea del Sur, y actualmente lucen, ella y su hija, así:

El programa era emitido en las tardes por el canal Caracol y presentado por Marcelo Cezán, César Escola y la coreana.