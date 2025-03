Regresa Chabuco a Bogotá y esto debe saber de su presentación: "Llevo mis raíces"

José Darío Martínez Acosta, conocido como Chabuco en la industria musical, de 49 años, regresará a Bogotá en este 2025. Una trayectoria de más de de dos décadas respaldan su carrera en la cual ha estado de grandes artistas como Fonseca, Carlos Vives o Andrés Cepeda por nombrar algunos, en donde se ha dedicado a la música de las raíces y de las cual se enamoró.

"Siempre hay algo nuevo en mis shows. Me gusta llevar mi música a otro nivel, explorar diferentes sonidos y emociones. Tal vez me animo a tocar algo solo con la guitarra, pero, por supuesto, estaré acompañado por músicos excepcionales (...) Es algo que me llena de orgullo y responsabilidad. Creo que la música con raíces es fundamental, es lo que le da valor a lo que hacemos. Vengo de un género campesino que ha evolucionado con el tiempo, y he explorado otros géneros como el jazz, el pop y la música brasileña. Sin embargo, siempre llevo mi raíz a donde vaya. Eso le da autenticidad a mi trabajo", dijo en diálogo con Blu Radio.

Será el 26 de abril cuando se presente el Teatro Julio Mario Santo Domingo y dijo que estaba emocionado de regresar a Bogotá, una ciudad que siempre lo ha recibido con brazos abiertos desde el inicio de su carrera. El intérprete de canciones como 'Pétalo de Sal', 'Te Busco', 'Nada', 'Un Bolero Azul', 'Ausencia', 'Como Te Quiero', 'El Cantor de Fonseca', entre otros, tendrá estos y más temas que dan un recorrido de lo que significa ser colombiano a través de la música.

"En todas partes, la gente valora nuestras historias y nuestras raíces. En España, por ejemplo, hay un respeto enorme por la cultura, igual que en el vallenato. La música une a las personas, sin importar el idioma o la distancia (...) Es difícil elegir uno, pero siento una gran conexión entre el vallenato y el flamenco, por ejemplo. También con el latin jazz. Me gusta encontrar puntos de encuentro entre los géneros sin perder mi esencia", detalló.

Las boletas para este evento irán desde los 30.000 hasta los 330.000 pesos dependiendo el piso y localidad que adquiera cada persona, esto a través de TuBoleta que es la tiquetera autorizada para el evento.

"En esencia, sigo siendo el mismo. La diferencia es la experiencia que he acumulado. Para mí, el éxito ha sido poder grabar con artistas que admiraba de niño. Eso es invaluable. Desde mis inicios en 1998 con Los Pelaos hasta hoy, he aprendido que la clave es trabajar con respeto y convicción (...) La industria ha evolucionado muchísimo. Hay un colombiano en cada rincón del mundo haciendo música. Ahora, se lanzan canciones constantemente, lo que tiene su lado positivo y su lado complejo. Personalmente, me gusta sacar discos completos porque siento que cuentan una historia. Acabo de lanzar el sencillo Te Busco, pero el álbum completo saldrá en mayo. La música es un camino de lucha, pero también de muchas recompensas. Mi consejo es nunca olvidar de dónde vienes y mantenerte fiel a tu esencia", puntualizó.