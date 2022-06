Revelan la verdad del video en que Henry Cavill casi se desnuca por mirar a Shakira

Luego de que se diera a conocer un video en el que coincidieron Henry Cavill y Shakira y él, al verla, casi se desnuca, se reveló la verdad sobre este y fue que la grabación, para sorpresa de muchos, corresponde a un episodio del año 2015.

Muchos aseguraron que el video se dio en el estreno de reality Dancing with myself y no en el de la película U.N.C.LE.

Por este video los usuarios en redes especularon que podría existir un acercamiento romántico entre Shakira y el actor de Hollywood Henry Cavill.

También hay que decir que esta revelación apareció justo cuando se especula que la cantante barranquillera y el futbolista Gerard Piqué estarían en trámites de divorcio por una supuesta infidelidad de Piqué con una modelo de 20 años.

El video

“¿Ella es Shakira?”, preguntó Cavill en el video cuando volteó a mirar a la barranquillera y con esa expresión se le vio una sonrisa picara mientras le hacía una entrevista.

El pasado jueves también se especuló que, supuestamente, Shakira había empezado a seguir a Cavill en Instagram, pero es un hecho que no puede confirmarse con certeza, ya que ambos se conocen hace varios años, por lo que no se sabe cuando se daría esto.