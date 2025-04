Revelan quiénes serían los teloneros de Maluma en Bogotá y Medellín; uno es muy conocido

El 26 de abril, finalmente, se dará el primero de los dos conciertos que tendrá Maluma en Colombia en este 2025. Muchos fans del 'Pretty Boy' se preguntan cuáles serán esas sorpresas que tanto ha prometido el artistas antioqueño para estas presentaciones, que, según él, serán algo histórico.

Pero lo cierto es que se habría revelado quiénes serán los teloneros de estos dos conciertos. De hecho, uno de ellos se lo confirmó a Blu Radio asegurando que tendrá unos minutos en el escenario antes de la presentación de 'Papi Juancho' en Colombia. Los elegidos por el 'Pretty Boy' son sus pupilos de Royalty Records, la disquera del paisa: Maisak, Tuto, Abril y Paulina B.

"En Medellín vamos a estar, gracias a Dios, 'Medallo en el Mapa' y la idea es ganarnos, ganar la entradita para también estar cantando aquí en Bogotá en el mapa", dijo Tuto en diálogo con Blu Radio confirmando así su participación en este evento tan importante para el paisa.

¿Quiénes son los artistas de Royalty Records?

Maisak: el más reconocido, de hecho en la escena internacional, es él. Desde su colaboración en 'Se Me Olvida' al lado de Feid ha visto un crecimiento enorme en su carrera como artista hasta el punto de lider grandes listas de reproducción.

"Yo no me considero un artista emergente, la verdad. No me considero un artista que hace música y creo que no deberían llamarle artista emergente a ningún talento. Obviamente todos estamos en crecimiento, pero yo no me considero un artista emergente. Considero que soy un artista que está en una etapa muy bonita, que está haciendo el proceso, que está dando buena música, que está representando con música, que al final le cuenta lo que hacemos los artistas. Pero lo que te digo me encanta, igual me encanta el proceso, me digo todo", puntualizó en diálogo con Blu Radio.

Maisak // Foto: Royalty Records

Tuto: también paisa, ha comenzado su carrera desde años atrás con la ilusión de que su estilo lo lleve a romper barreras y hacer historia. Firmó con Juan Luis y siempre ha estado a su lado aprendiendo, agradecido por el tiempo que le da de ponerle atención y enseñarle cosas nuevas.

"En este momento estoy abierto a recibir muchas cosas, pero lo que sí tengo claro es que voy a dar mucha música. Llevo mucho tiempo metido en el estudio y tengo más de 400 temas, pero he sacado muy poquito. Este año quiero darle al público todo eso que he venido trabajando", puntualizó.

Tuto y Maluma // Foto: Instagram @_tuto

Paulina B: en 2024 ha tenido un crecimiento gigante con apenas 20 años de edad. Luego de que firmara con Royalty Records, el sello discográfico de Maluma, la paisa comenzó a cosechar diversos logros personales y profesionales para convertirse en un "diamante en bruto" en la escena musical. En este momento es participante de La Descarga siendo parte del equipo de Gusi, quien le ha enseñado más para potenciar su carrera.

"Rolalty es una familia. Maluma es un artista gigante, pero no solo eso, sino una gran persona. Mostrar que él me dio la confianza y vamos a trabajar, primero a familia, a todos y, por supuesto, a él que apuesta por este lindo sueño para hacer este proceso, como el dice, para llegar hasta allá", añadió.

Paulina B // Foto: Instagram @paulinabmusic

Abril: una cantante y compositora colombiana de género urbano. Es oriunda de Santander y ha compartido escenario con artistas como Maluma, Mike Bahía y Manuel Medrano. También hace parte de la familia de Maluma y poco a poco ha ido escribiendo su legado musical al lado de estos sus "hermanos".