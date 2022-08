Ricardo Arjona aseguró que el lenguaje inclusivo es tener "mucho tiempo libre" desperdiciado

Regresó el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona a los escenarios con su tour ‘Blanco y Negro’. Durante su presentación este sábado, 13 de agosto, en Asunción, Paraguay, el artista aprovechó para hablar de la ideología de género y la inclusión en el lenguaje.

“Hace mucho que no nos vemos y pasaron muchas cosas desde la última vez que nos vimos, entre ellos, el peor de todos es que nos encerraron con mascarillas con mucho tiempo libre y empezamos a echar a perder todo. Lo primero es que aparecieron 32 géneros, como si lo importante fuera eso y no respetar a la gente, luego gente desfilando en las calles queriendo cambiar las palabras; ahora yo tendría que saludar esta noche buenas a ‘todes’. Tantas cosas que no entendí pude rescatar en esta línea de la siguiente canción...”, dijo Arjona en su intervención.

El cantante continuó su concierto y deleitó a todos sus fanáticos que lo querían de vuelta en los escenarios. El autor de ‘Mal por ti, ‘A dónde va el amor’, ‘No cambia nada’ y ‘No es el momento’ aprovechó luego para decir otras declaraciones, que para algunos no cayeron muy bien.

“Los hombres perdimos el territorio que ganamos, porque nos portamos mal. A mediados de los 90, todo ese poder masculino se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales, mucho después de las mascotas", indicó.

Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre y no le va a pasar nada. Escuché la semana pasada a una señora, en un programa importante, calificar a los hombres como ‘cavernícolas descerebrados’ y la aplaudieron, conservó su trabajo. Si se lo dice a una mascota, se lo quitan Ricardo Arjona

Ricardo Arjona también estará en Colombia, pues se presentará en el Coliseo Live el 15 y 16 de septiembre. También tendrá show en Medellín y Cali, en el mismo mes.

Ricardo Arjona criticó el lenguaje inclusivo: “Es mucho tiempo libre desperdiciado”. pic.twitter.com/OKk2SgEiEV — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 17, 2022

