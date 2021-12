Ricky Martin llega a los 50 años, ¿cuáles fueron los momentos claves de su vida?

Ricky Martin, o Enrique Martin Morales, como es su nombre, nació el 24 de diciembre de 1971 y hoy llega a los 50 años.

Desde muy pequeño siempre soñó con ser un gran artistas, por eso nunca se rindió cuando fue rechazado varias veces para poder ingresar al grupo pop juvenil “Menudo”.

Antes de poder entrar al grupo, Ricky ya protagonizaba comerciales y daba shows en su casa con tan solo seis años. A los 13 años, logró ingresar al grupo juvenil convirtiéndose en una estrella famosa.

Pasados cinco años de giras, ensayos y muchas grabaciones, Ricky Martín decidió abandonar el grupo para vivir en Nueva York y empezar la que sería su carrera profesional y teatral. En 1989, grabó dos discos de solista, pero fue hasta 1991 donde empezó la carrera de actuación al ser parte de la telenovela “Alcanzar una estrella”.

Con esta producción, Ricky sacó su primer éxito musical “Fuego contra Fuego”.

Además de la telenovela, también estuvo en Broadway donde fue parte del clásico “Los Miserables” y luego se convirtió en la voz de la película de Disney, “Hércules”.

Ahí es donde empieza su carrera musical a crecer. Inició con “Living la vida loca”, su primer disco en inglés, y luego “Nobody wants to be lonely” junto a Christina Aguilera.

Más adelante logró hacer varios temas con distintos artistas, uno de esos fue Miguel Bosé con la canción “Bambú”.

El 29 de marzo de 2010, Ricky hizo pública su homosexualidad, donde informó que mantenía una relación amorosa con el chileno Cristobal Olivos.

¿Cuáles son los datos importantes del artista?

Cuando Ricky Martín estaba en la agrupación ‘Menudo’, sus padres le congelaron la cuenta y solo podía sacar 400 dólares al mes.

El artista es dueño de una isla paradisíaca de Río de Janeiro que está en el Archipiélago de Angras dos Reis.

Ricky habla cinco idiomas: inglés, francés, portugués, español e italiano.