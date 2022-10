Ricky Martin reveló que John Travolta fue por quien se dio cuenta que era gay

En una entrevista para el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen el boricua reveló que John Travolta fue quien le ‘ayudó’ a descubrir sus preferencias sexuales, esto luego de que una televidente llamara a preguntar cuál habría sido el primer hombre que lo había ‘flechado’.

El hecho ocurrió cuando el intérprete de "Vente pa’ca" vio una escena de la película ‘Fiebre de Sábado Por la Noche’ en la que el actor lucía solamente ropa interior.

"El personaje de Travolta despierta y está en ropa interior negra ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película como 8 veces y no sabía por qué", contó.

Aunque aseguró que se han topado par de veces, jamás se lo confesó.

"Estoy seguro que nos hemos conocido pero no, jamás le dije: 'Fuiste mi primer flechazo'”, concluyó.

Actualmente el puertorriqueño sostiene una relación con el artista de origen sirio Jwan Yosef, con quien está próximo a casarse.